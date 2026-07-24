Cívicos cruceños cuestionan paro en salud: “No se puede ser indolente con los pacientes”

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, calificó de "indolente" el paro que cumplen los trabajadores administrativos del sector salud y sostuvo que la medida ya no tiene justificación, al asegurar que los salarios y bonos adeudados fueron cubiertos por las autoridades departamentales y municipales.

“La crisis de salud definitivamente cada vez se está ahondando más. No se puede ser indolente con los pacientes cuando ya está todo cubierto. Lo hemos escuchado tanto al gobernador Juan Pablo Velasco como al alcalde Manuel Saavedra, que los sueldos están cubiertos, los bonos están cubiertos y definitivamente un paro ya injustificado”, manifestó el dirigente cívico.

Cochamanidis afirmó que la población es la principal afectada por la suspensión de actividades en los centros de salud y hospitales, al señalar que quienes acuden a estos establecimientos lo hacen por necesidad y no por gusto de hacer cola.

“Creo que la salud en este departamento merece un mejor trato. Nadie va por gusto a un hospital a hacer cola, es porque hay una necesidad. No puede ser desatendido como ha sido todo este tiempo”, expresó.

Asimismo, cuestionó las explicaciones brindadas por los dirigentes del sector movilizado y consideró que los argumentos expuestos no justifican la continuidad del paro.

Finalmente, el presidente del Comité pro Santa Cruz pidió que la atención médica sea restablecida y advirtió que la medida de presión no puede continuar afectando a los pacientes.

“Este paro del personal administrativo no puede seguir poniendo en riesgo la vida de los pacientes”, concluyó.

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