El conflicto en el sistema de salud continúa generando reacciones. Desde el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra anunciaron una fiscalización para revisar el funcionamiento del área sanitaria y determinar posibles irregularidades tras el paro que afectó la atención a pacientes.

La presidenta del Concejo Municipal, Nayar, cuestionó la medida de presión y aseguró que este tipo de situaciones no pueden volver a dejar sin atención a la población.

“El cáncer de los malos dirigentes conduce a paros injustificados. Esta situación se debe acabar cuanto antes y nunca más se puede dejar desatendido a los pacientes por este tipo de circunstancias”, manifestó.

Anuncian investigación y revisión del sistema

La autoridad señaló que la fiscalización buscará conocer la situación real del sistema de salud municipal, además de revisar denuncias relacionadas con dirigentes y presuntas irregularidades.

“Como lo anunciamos ayer, se llevará adelante una fiscalización en torno a este tema. Ya veíamos también que nuestro colega José Hugo Antelo denunciaba incluso una red más grande de este tema”, indicó.

Según explicó, el objetivo es garantizar que los recursos públicos destinados a salud lleguen de manera efectiva a la población y que los centros médicos puedan brindar atención adecuada.

Pedido de mayor distribución de recursos

Además de la fiscalización, la presidenta del Concejo destacó la necesidad de fortalecer el financiamiento del sistema sanitario.

“Necesitamos una correcta redistribución de recursos económicos que lleguen a las regiones para poder atender de una mejor manera a la población”, afirmó.

Desde el Legislativo municipal aseguraron que continuarán realizando acciones de control para garantizar el acceso a la salud y evitar que nuevos conflictos internos afecten directamente a los pacientes.

Mira la programación en Red Uno Play