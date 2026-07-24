Más de 100 cisternas bloqueadas por GPS: transportistas se reúnen con la ANH y exigen soluciones

Representantes de la Asociación Independiente de Transportes de Combustibles (Astic) sostienen una reunión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para buscar una solución al conflicto generado por una nueva resolución que, según denuncian, mantiene bloqueadas más de 100 cisternas debido a observaciones relacionadas con el sistema GPS.

La representante de Astic, Yovanna Maldonado, explicó que la nueva normativa redujo de 72 a seis horas el plazo para corregir fallas en el GPS de las unidades, situación que, asegura, ha dejado paralizadas decenas de cisternas.

“Nos están bloqueando varias cisternas. Ahorita tenemos más de 100 cisternas bloqueadas por el tema del GPS”, afirmó.

La dirigente señaló que entre las unidades afectadas existen cisternas con combustible y otras que esperan ingresar a las plantas para cargar carburantes y abastecer a las estaciones de servicio. Sin embargo, indicó que el bloqueo les impide realizar estas operaciones.

“El perjuicio es tanto para el transportista como para la población”, sostuvo.

Maldonado recordó que el sector solicitó una reunión de emergencia mediante una nota presentada el pasado 16 de julio, luego de la emisión de la nueva resolución. Según indicó, el encuentro con autoridades de la ANH busca lograr el desbloqueo de las unidades y encontrar una salida al conflicto administrativo.

La representante advirtió que el resultado de la reunión será determinante para definir las acciones que asumirá el sector.

“Dependiendo de esta reunión volveremos nuevamente a nuestras fuentes de trabajo. Caso contrario, veremos con las bases qué medida tomar. Tal vez nadie va a entrar a cargar combustible. No sabemos. Todo dependerá de esta reunión y de la decisión de las bases”, manifestó.

Los transportistas esperan que la ANH atienda sus demandas y modifique los procedimientos que consideran excesivos, con el objetivo de restablecer las operaciones y evitar un impacto en la distribución de combustibles.

Mira la programación en Red Uno Play