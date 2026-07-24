Caso oro en Viru Viru: Presidente pide imparcialidad y respalda a la Policía y Fiscalía

El presidente Rodrigo Paz Pereira se pronunció este viernes a mediodía respecto al reciente caso del cargamento de oro interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, rechazando enfáticamente las versiones que pretenden vincular a su entorno familiar con este suceso.

Al ser consultado sobre las denuncias, el jefe de Estado calificó de "grosería" y "desagradable" la relación que algunos sectores intentan establecer entre su familia y el caso bajo investigación.

Respaldo a las instituciones

Paz aprovechó la oportunidad para destacar el desempeño de los organismos de seguridad e inteligencia que hicieron posible la detección del cargamento mediante controles tecnológicos.

Reconocimiento a la labor policial: Felicito a la Policía Nacional y a las instituciones involucradas por el uso de herramientas como el código QR para lograr los avances en el operativo.

Petición de imparcialidad: Instó a permitir que tanto la Policía como el Ministerio Público continúen con sus indagaciones sin interferencias ni especulaciones mediáticas.

Respaldo gubernamental: Reafirmó su total apoyo al trabajo técnico y judicial que se viene desarrollando para esclarecer los hechos.

"Me parece una grosería al respecto hacer esa relación porque se está haciendo una investigación (...) Desgraciadamente cuando hacen algo bueno, se los critica; y cuando no hacen nada bueno, se los critica. Entonces yo más bien en este momento es un punto de inflexión de las instituciones felicitarlas", aseveró el mandatario.

Rechazo a los ataques políticos

El Presidente expresó además su agotamiento ante lo que considera una serie de afirmaciones infundadas que se han venido arrastrando desde el periodo electoral.

"Ya uno está cansado de estar en 20 mil situaciones durante la campaña, post-campaña y que hace una serie de afirmaciones. Así que dejemos que la policía haga su investigación, la justicia, y darle todo el respaldo", concluyó.

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