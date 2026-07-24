Oruro: Operativos detectan 40 carguíos repetitivos, 20 placas clonadas y siete B-SISA falsos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), ejecutó operativos de control en estaciones de servicio de la ciudad de Oruro.

Las acciones fueron realizadas durante la presente semana con el objetivo de prevenir carguíos repetitivos de combustible y garantizar el abastecimiento de diésel oil y gasolina especial plus para la población.

Detectan irregularidades con el B-SISA

El distrital comercial de YPFB Oruro, Sergio Cossío Bellido, informó que los controles permitieron identificar 40 vehículos que incumplían la normativa del sistema B-SISA al realizar carguíos repetitivos de combustible.

Además, se detectaron siete vehículos con tarjetas B-SISA falsificadas, que no fueron emitidas por la ANH y fueron decomisadas. También se identificaron 20 placas presuntamente clonadas.

Vehículos fueron inhabilitados

A raíz de estas irregularidades, los motorizados observados fueron sancionados conforme a la normativa vigente y quedaron temporalmente inhabilitados para efectuar nuevas cargas de combustible.

Los propietarios deberán regularizar su situación administrativa y presentar la documentación de respaldo correspondiente antes de volver a acceder al sistema de carga.

Operativos documentados

Cossío explicó que el trabajo conjunto con la ANH fue documentado mediante reportes técnicos y respaldado con registros fotográficos.

“El trabajo desarrollado de manera conjunta con la ANH está plenamente documentado mediante reportes técnicos y respaldado con registros fotográficos, lo que garantiza la transparencia y la legalidad de cada uno de los operativos realizados”, señaló.

Buscan evitar desvío de combustible

YPFB indicó que estas acciones buscan resguardar el abastecimiento para la población y evitar que personas intenten evadir los controles establecidos por el sistema B-SISA.

“Nuestro objetivo es que el combustible llegue a quienes realmente lo necesitan. Por ello, continuaremos realizando controles permanentes para evitar carguíos repetitivos y otras prácticas que vulneren la normativa vigente”, manifestó Cossío.

La estatal petrolera ratificó que continuará el trabajo coordinado con la ANH para fortalecer la fiscalización, optimizar la atención a los usuarios y prevenir el desvío de combustibles hacia actividades irregulares o el mercado negro.

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