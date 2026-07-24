¿Qué departamento tendrá dos fines de semana largos en agosto gracias a feriados?

El mes de agosto traerá consigo un inusual y beneficioso descanso prolongado para los habitantes de Cochabamba, convirtiéndose en el departamento que disfrutará de dos fines de semana largos de forma consecutiva. La noticia fue confirmada recientemente por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, garantizando la suspensión de actividades públicas y privadas en ambas fechas.

Primer fin de semana largo: Festejos patrios y el Bicentenario (6 y 7 de agosto)

El primer descanso extendido comenzará a mitad de la primera semana de agosto, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia de Bolivia:

Miércoles 6 de agosto: Feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia.

Jueves 7 de agosto: Feriado nacional excepcional dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 5438, emitido por el Gabinete de Ministros liderado por el presidente Luis Arce.

El director general de Trabajo, Richard Pilco, explicó que esta medida excepcional busca permitir que la sociedad participe activamente en los actos cívicos y culturales del Bicentenario.

Las instituciones o empresas cuyas actividades requieran la presencia de personal durante estos días deberán acordarlo previamente con los trabajadores o el sindicato. Al tratarse de feriados nacionales, las horas trabajadas deberán ser remuneradas con el doble de acuerdo a ley. Las denuncias por incumplimiento están habilitadas en las 23 jefaturas de trabajo del país.

Segundo fin de semana largo: Fe y tradición con la Virgen de Urkupiña (14 de agosto)

Pocos días después, el departamento vivirá su tradicional feriado departamental en honor a la Festividad de la Virgen de Urkupiña, declarada Patrimonio Cultural de Bolivia (Ley N° 2536). El Ministerio de Trabajo ratificó la suspensión de actividades para el viernes 14 de agosto, dando paso a un fin de semana XL enfocado en la cultura, la identidad y el turismo regional.

El cronograma oficial de la festividad en el municipio de Quillacollo contempla los siguientes eventos principales:

Viernes 14 de agosto: Feriado departamental (Ley N° 946/2019-2020) y desarrollo de la gran Entrada Folklórica .

Sábado 15 de agosto: Celebración de la Fiesta Solemne y eucaristías principales.

Domingo 16 de agosto: Tradicional Calvario, con la masiva peregrinación rumbo al cerro de Cota.

Con una agenda cargada de civismo patrio y fervor religioso, Cochabamba se perfila como el epicentro turístico del país durante el mes de agosto, ofreciendo a las familias bolivianas múltiples espacios para el descanso, el turismo interno y la revalorización cultural.

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