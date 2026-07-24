Aprehenden a dos ciudadanos brasileños por amedrentar a transeúntes con un arma de juguete en Cochabamba

Dos ciudadanos de nacionalidad brasileña fueron aprehendidos en Cochabamba tras ser denunciados por intimidar a los transeúntes sobre la avenida Melchor Urquidi. Los sospechosos utilizaban un arma de plástico para perpetrar los robos y asustar a las personas que circulaban por el lugar.

La intervención se logró gracias a la oportuna alerta de los vecinos y transeúntes, quienes se percataron de la situación de inseguridad y se comunicaron de inmediato con la Policía Boliviana.

Al percatarse de la presencia policial, los sujetos intentaron deshacerse del objeto e intentaron esconderlo dentro de un garaje cercano. No obstante, los efectivos policiales realizaron un rastrillaje minucioso por las diferentes arterias del sector y lograron dar con el artefacto.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Erick Peralta, brindó detalles sobre el caso e indicó que el objeto incautado no corresponde a un arma de fuego real.

"Bueno, denuncia de los transeúntes, la policía intervino, arrestó a dos personas de nacionalidad brasilera quienes habrían sido atribuidos el delito de amenazas. Entonces, realizada el registro en las diferentes arterias, se pudo percibir una pistola, pero la misma no reúne que sea un arma de fuego, más por el contrario, simplemente un arma de plástico", informó la autoridad policial.

Peralta también señaló que el objeto no fue hallado directamente en posesión física de los aprehendidos al momento del arresto, sino en las inmediaciones del lugar donde fueron interceptados.

Situación legal

Estado actual: Los dos ciudadanos extranjeros se encuentran en calidad de aprehendidos .

Instancia investigativa: El caso ya fue derivado y se encuentra bajo el conocimiento del Ministerio Público (Fiscalía), entidad que determinará las acciones legales correspondientes por los delitos de amenazas e intento de robo.

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