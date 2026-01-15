Estos son los meses con fines de semana largos confirmados en Bolivia para el 2026

El Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados para la gestión 2026 mediante el Decreto Supremo N° 5521, norma que introduce el traslado de algunas fechas y la declaración de feriados adicionales con el objetivo de fomentar el turismo interno y dinamizar la economía.

De acuerdo con la disposición, durante el año se habilitarán varios fines de semana largos, conocidos como “puentes”, al evitar que los feriados caigan a media semana.

Enero

El feriado por el Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia, previsto inicialmente para el jueves 22 de enero, fue trasladado al viernes 23 de enero, generando un descanso continuo hasta el domingo 25.

Febrero

El Carnaval mantiene su tradicional feriado extendido. Los días lunes 16 y martes 17 de febrero son feriados nacionales, permitiendo un descanso de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17.

Abril

El feriado de Viernes Santo cae el 3 de abril, lo que habilita un descanso de tres días junto al fin de semana, hasta el domingo 5.

Mayo

El Día del Trabajo, el 1 de mayo, cae en viernes, garantizando un fin de semana largo sin necesidad de traslado.

Junio

Junio será el mes con mayor cantidad de feriados extendidos. Corpus Christi se celebra el jueves 4 de junio y se declaró feriado nacional adicional el viernes 5, habilitando un descanso de cuatro días hasta el domingo 7.

El Año Nuevo Andino, que cae en domingo 21 de junio, fue trasladado al lunes 22, generando un fin de semana largo del sábado 20 al lunes 22.

Agosto

Por las Fiestas Patrias, el feriado del jueves 6 de agosto contará con un feriado adicional el viernes 7, permitiendo un descanso continuo hasta el domingo 9.

Noviembre

El Día de Todos los Difuntos, el lunes 2 de noviembre, habilita un fin de semana largo desde el sábado 31 de octubre.

Diciembre

La Navidad, el viernes 25 de diciembre, cerrará el año con un descanso de tres días hasta el domingo 27.

Fecha conmemorativa

El decreto también declara el 27 de septiembre como el Día Nacional de la Integración Boliviana; sin embargo, esta fecha es únicamente conmemorativa y no implica suspensión de actividades laborales.

