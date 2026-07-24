Alertan heladas: Senamhi prevé que bajas temperaturas continúen la siguiente semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días y también la siguiente semana, principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

Según el reporte, las regiones del altiplano boliviano seguirán registrando heladas y temperaturas mínimas bajo cero, especialmente en Oruro y Potosí.

Heladas en el altiplano

Desde el Senamhi explicaron que en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí se mantendrán las condiciones frías.

“En el altiplano boliviano seguimos con heladas, estamos con temperaturas bajo cero, pero las temperaturas máximas llegan hasta los 16 y 17 grados”, informaron.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando se sienten con mayor intensidad las bajas temperaturas.

La Paz tendrá mínimas positivas

En el caso de la sede de Gobierno, el Senamhi reportó que este viernes se registró una temperatura mínima de 6 grados positivos.

Estas condiciones se mantendrán durante la próxima semana, con temperaturas máximas que podrían llegar hasta los 20 o 21 grados Celsius.

Recomendaciones

Ante el descenso de temperaturas, se recomienda usar ropa abrigada, proteger a niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y reforzar cuidados frente a infecciones respiratorias.

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