Bolivia para este viernes registra 2.759 focos de calor; Santa Cruz la más afectada

Bolivia registra 2.759 focos de calor hasta la actualización de este viernes 24 de julio de 2026, a las 18:24, según el reporte del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques.

El mapa muestra que la mayor concentración de puntos calientes se encuentra en el departamento de Santa Cruz, principalmente en la zona de la Chiquitanía y áreas próximas a la frontera con Brasil. También se observan focos importantes en Beni, además de registros menores en La Paz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija.

Provincias con más focos

De acuerdo con el reporte por provincias, Velasco encabeza la lista con 785 focos de calor, seguida por Chiquitos, con 593, y Ñuflo de Chávez, con 312.

También figuran Germán Busch, con 270; Ángel Sandoval, con 237; y Yacuma, en Beni, con 139.

La lista continúa con Guarayos con 60 focos, Mamoré con 49, Vaca Díez con 46, Marbán con 37, Inquisivi con 31, General José Ballivián con 30, Nor Cinti con 28, Cercado con 22 y Larecaja con 22.

Municipios más afectados

A nivel municipal, San Ignacio de Velasco registra la mayor cantidad de focos de calor, con 593. Le siguen San José, con 543; Concepción, con 311; y El Carmen Rivero Tórrez, con 270.

Otros municipios con alta incidencia son San Matías, con 237; Exaltación, con 135; San Rafael, con 99; San Miguel, con 93; y Roboré, con 50.

También aparecen en el reporte San Andrés y San Joaquín, con 37 focos cada uno; Ascensión de Guarayos, con 34; Riberalta y Santa Rosa, con 29 cada uno; y Villa Charcas, con 27.

Santa Cruz, el punto crítico

La información evidencia que Santa Cruz continúa como el departamento con mayor concentración de focos de calor del país. Los puntos más intensos se ubican en municipios de la Chiquitanía, donde las condiciones secas y los vientos pueden favorecer la propagación del fuego.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar quemas y reportar cualquier incendio forestal para activar los mecanismos de atención.

Foco de calor no siempre es incendio

Un foco de calor es una anomalía térmica detectada por satélite. No necesariamente significa un incendio forestal activo, pero sí representa una alerta que debe ser verificada, especialmente en zonas boscosas o áreas con vegetación seca.

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