Paz anuncia crédito de $us 204 millones del BID para fortalecer energía en Beni y Pando

El presidente Rodrigo Paz anunció la aprobación de un crédito de $us 204,2 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a fortalecer la integración energética en los departamentos de Beni y Pando.

El financiamiento apunta a mejorar el suministro eléctrico en el norte amazónico boliviano, mediante nuevas interconexiones eléctricas con Brasil, inversiones en infraestructura, generación solar y sistemas de almacenamiento de energía.

“Desde Washington, el Directorio Ejecutivo del @el_BID aprobó un financiamiento histórico de $us 204,2 millones para consolidar la seguridad energética en el norte de nuestro país.” posteó en su cuenta X

Más de 209.000 habitantes favorecidos

Según el mandatario, el proyecto beneficiará a más de 209.000 habitantes de Riberalta, Guayaramerín, Cobija y comunidades alejadas de Beni y Pando, que podrán acceder a un servicio de electricidad más confiable, asequible y sostenible.

“Gracias a esta decisión, 209.000 habitantes de Riberalta, Guayaramerín, Cobija y las comunidades más alejadas del Beni y Pando contarán con un servicio de electricidad más confiable, asequible y sostenible”, señaló Paz.

Ahorro en importación de diésel

El presidente explicó que el crédito permitirá reducir en más de $us 52 millones anuales el gasto destinado a la importación de diésel para generación eléctrica.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es disminuir la dependencia de combustibles importados en sistemas aislados y avanzar hacia fuentes renovables, principalmente energía solar fotovoltaica.

Paz también destacó que el proyecto permitirá reducir 150.000 toneladas de dióxido de carbono al año.

Interconexión eléctrica y energía solar

La operación permitirá reforzar la seguridad energética en Beni y Pando con nuevas conexiones eléctricas con Brasil. Además, se prevé incorporar plantas de generación solar y sistemas de almacenamiento para abastecer a comunidades alejadas que actualmente dependen de sistemas aislados.

Composición del financiamiento

El paquete está conformado por un préstamo de inversión específica de $us 142,2 millones, con recursos del capital ordinario del BID; un crédito de $us 60 millones; y un financiamiento no reembolsable de $us 2 millones proveniente del Fondo de Inversiones del Clima.

El préstamo de $us 142,2 millones tendrá un plazo de amortización de 23 años y medio, con siete años de gracia. En tanto, el crédito de $us 60 millones tendrá un plazo de 30 años, con ocho años y medio de gracia y una tasa de interés de 1,33%.

Impulso al norte amazónico

Con este financiamiento, el Gobierno busca fortalecer el acceso a energía en el norte del país, reducir costos fiscales por importación de diésel y mejorar las condiciones de vida en comunidades de Beni y Pando.

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