Presidente del BID se reúne con el BCB para tratar políticas monetarias e inversión

La mañana de este martes, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, sostuvo una reunión con el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), encabezado por su presidente interino, David Espinoza.

Durante el encuentro, ambas instituciones abordaron temas clave relacionados con la política monetaria, el tipo de cambio y el financiamiento externo. La reunión se enmarca en la primera visita oficial de un titular del BID a Bolivia en los últimos 15 años.

El canciller Fernando Aramayo destacó que la presencia de Goldfajn representa una señal de confianza hacia la nueva administración boliviana. Además, subrayó que las inversiones que se gestionen con el BID serán canalizadas de forma responsable hacia proyectos que impulsen la reactivación económica. Al concluir la reunión, Ilan Goldfajn compartió en sus redes sociales: “Tuve una muy buena reunión con el BCB. Dialogamos sobre la importancia de la institución para la estabilidad y cómo podemos trabajar juntos para el desarrollo económico de Bolivia”, publicó en su cuenta oficial en X. Como parte de su agenda, el presidente del BID tiene previsto reunirse este miércoles 14 de enero con representantes del sector empresarial en Santa Cruz. En ese espacio se discutirán temas como la cooperación internacional y las perspectivas macroeconómicas para el país. Te puede interesar: Goldfajn se reunirá con el presidente Paz, ministros y empresarios

