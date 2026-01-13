TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Presidente del BID se reúne con el BCB para tratar políticas monetarias e inversión

El presidente del BID calificó como positiva la reunión con el Banco Central y destacó el rol de la institución para el desarrollo económico del país.

Juan Marcelo Gonzáles

13/01/2026 13:24

La Paz

Escuchar esta nota

La mañana de este martes, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, sostuvo una reunión con el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), encabezado por su presidente interino, David Espinoza.

Durante el encuentro, ambas instituciones abordaron temas clave relacionados con la política monetaria, el tipo de cambio y el financiamiento externo. La reunión se enmarca en la primera visita oficial de un titular del BID a Bolivia en los últimos 15 años.

El canciller Fernando Aramayo destacó que la presencia de Goldfajn representa una señal de confianza hacia la nueva administración boliviana. Además, subrayó que las inversiones que se gestionen con el BID serán canalizadas de forma responsable hacia proyectos que impulsen la reactivación económica.

 

 

Al concluir la reunión, Ilan Goldfajn compartió en sus redes sociales:

“Tuve una muy buena reunión con el BCB. Dialogamos sobre la importancia de la institución para la estabilidad y cómo podemos trabajar juntos para el desarrollo económico de Bolivia”, publicó en su cuenta oficial en X.

Como parte de su agenda, el presidente del BID tiene previsto reunirse este miércoles 14 de enero con representantes del sector empresarial en Santa Cruz. En ese espacio se discutirán temas como la cooperación internacional y las perspectivas macroeconómicas para el país.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD