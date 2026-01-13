TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Infanticidio de Yuvinca Joyero desaparecido en Cochabamba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Presidente del BID reafirma apoyo a Bolivia en un “momento clave de transición”

La visita de Ilan Goldfajn marca una nueva etapa en la relación entre Bolivia y el BID, con énfasis en obras, empleo y crecimiento sostenible.

Miguel Ángel Roca Villamontes

13/01/2026 12:15

Escuchar esta nota

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, arribó la mañana de este martes a la ciudad de La Paz para sostener una reunión con autoridades del Gobierno, en el marco de una visita considerada histórica, al tratarse de la primera misión oficial de un titular del organismo multilateral a Bolivia en los últimos 15 años.

A su arribo, Goldfajn descendió de su cápsula de seguridad y se tomó una fotografía en el tramo carretero entre El Alto y La Paz, imagen que posteriormente fue publicada en su cuenta oficial en la red social X.

“Llegamos a Bolivia en la primera misión oficial de un presidente del Grupo BID en 15 años. Venimos en un momento clave de transición, con un mensaje claro: el Grupo BID apoya a los bolivianos en este momento crucial. Gracias por la cálida recepción. En los próximos días estaremos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra”, escribió Goldfajn en su publicación.

 

En un segundo post, Goldfajn escribió que se reunió con el equipo del Grupo BID en Bolivia, a quienes agradeció a todos por su dedicación en favor del país.

La visita del presidente del BID se da en un contexto en el que el organismo anunció una cooperación de $us 4.500 millones para Bolivia, recursos que estarán destinados a proyectos de desarrollo e infraestructura, y que serán abordados durante las reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector empresarial.

El BID es uno de los principales socios de Bolivia en materia de crédito para el desarrollo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD