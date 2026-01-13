Presidente del BID reafirma apoyo a Bolivia en un “momento clave de transición”

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, arribó la mañana de este martes a la ciudad de La Paz para sostener una reunión con autoridades del Gobierno, en el marco de una visita considerada histórica, al tratarse de la primera misión oficial de un titular del organismo multilateral a Bolivia en los últimos 15 años.

A su arribo, Goldfajn descendió de su cápsula de seguridad y se tomó una fotografía en el tramo carretero entre El Alto y La Paz, imagen que posteriormente fue publicada en su cuenta oficial en la red social X.

“Llegamos a Bolivia en la primera misión oficial de un presidente del Grupo BID en 15 años. Venimos en un momento clave de transición, con un mensaje claro: el Grupo BID apoya a los bolivianos en este momento crucial. Gracias por la cálida recepción. En los próximos días estaremos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra”, escribió Goldfajn en su publicación.

En un segundo post, Goldfajn escribió que se reunió con el equipo del Grupo BID en Bolivia, a quienes agradeció a todos por su dedicación en favor del país.

La visita del presidente del BID se da en un contexto en el que el organismo anunció una cooperación de $us 4.500 millones para Bolivia, recursos que estarán destinados a proyectos de desarrollo e infraestructura, y que serán abordados durante las reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector empresarial.

El BID es uno de los principales socios de Bolivia en materia de crédito para el desarrollo.

