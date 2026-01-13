El presidente del BID se reunirá con Paz, ministros y empresarios: esta será su agenda

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, se encuentra en Bolivia en una visita que marca el regreso del organismo internacional tras 15 años, con una agenda centrada en fortalecer la cooperación y financiar proyectos de infraestructura.

Durante su estadía, el titular del BID sostendrá reuniones con autoridades de Estado, empresarios y representantes de distintos sectores sociales. El objetivo es coordinar el uso de nuevos recursos financieros en proyectos de desarrollo.

El canciller Fernando Aramayo fue el encargado de dar la bienvenida oficial a Goldfajn en La Paz. En contacto con la prensa, confirmó que el BID llega con el respaldo de $us 4.500 millones, que serán destinados a obras en distintas regiones del país.

“El BID llega a financiar proyectos de infraestructura para poder beneficiar directamente a los territorios, a la población. Estos $us 4.500 millones se van a sumar a otro conjunto de recursos que acompañarán el programa de inversión pública”, informó Aramayo.

Agenda de Goldfajn

En su primer día, Ilan Goldfajn sostendrá una serie de reuniones en la ciudad de La Paz, comenzando con el Banco Central de Bolivia (BCB). Luego se reunirá con el Gabinete de ministros, y más tarde con empresarios privados de La Paz y El Alto.

La jornada finalizará con un encuentro con el presidente Rodrigo Paz, donde se prevé abordar la articulación entre inversión internacional y prioridades del Plan de Desarrollo.

El segundo día se concentrará en Santa Cruz, donde el titular del BID tiene agendada una única reunión con representantes del sector empresarial privado, organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

