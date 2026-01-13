Gobierno destaca regreso del BID y apuesta por obras en todo el país

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó este martes que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, arribó a Bolivia luego de 15 años, con el objetivo de impulsar importantes inversiones destinadas a la ejecución de obras en distintos departamentos del país.

En una entrevista concedida a Red Uno, Zamora destacó que la visita de Goldfajn representa una señal de confianza internacional y una oportunidad histórica para Bolivia.

“Viene una autoridad no solo con esperanza, sino con miles de millones de dólares. Es una nueva forma de hacer las cosas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz, quien está dando seguridad jurídica no solo a organismos internacionales, sino también a empresas extranjeras que ya quieren invertir en el país”, afirmó.

La autoridad explicó que los recursos que podrían llegar mediante el BID permitirán ejecutar proyectos estratégicos en diferentes regiones, generando un impacto directo en el desarrollo y la economía nacional.

“Esta inyección económica beneficiará a toda la población, porque no solo se trata de tener obras, sino del efecto multiplicador: cada proyecto genera empleo, demanda productos y reactiva la economía local”, sostuvo Zamora.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se señaló que se priorizarán las obras más importantes para cada departamento, entre ellas proyectos de caminos, vías férreas y vivienda, en el marco de un proceso de reorganización y planificación nacional.

“El presidente Paz fue claro en su mensaje: las autoridades deben elaborar sus listas de proyectos. Todo será evaluado en mesas de trabajo para enfocarnos en propuestas que realmente beneficien a la población”, explicó el ministro.

