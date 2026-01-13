Un amor de 35 años que nació en el Titicaca: la inesperada confesión del presidente del BID que conmovió a todos

En una visita marcada tanto por la emotividad como por anuncios de alto impacto económico, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, confirmó este martes un histórico respaldo financiero para Bolivia, con un paquete de hasta $us 4.500 millones para el periodo 2026-2028, casi seis veces más que en el periodo anterior.

Durante su intervención, Goldfajn recordó con afecto su primera visita al país cuando era joven, una experiencia que marcó su vida personal.

“Es muy grato estar de nuevo en Bolivia. Yo ya estuve acá, vine con mi novia, estuvimos en el Lago Titicaca, y nos casamos. Estoy con mi esposa hace 35 años, así que tengo un cariño especial por este país”, expresó.

Sin embargo, subrayó que su regreso tiene ahora un propósito institucional trascendental. Se trata de la primera misión oficial de un presidente del BID en Bolivia en 15 años, lo que, según explicó, representa una señal clara de confianza en el país.

“Venimos con un mensaje claro: el BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión. Nuestra presencia es una señal clara y vamos a demostrar esa confianza con lo que llamamos escala”, afirmó.

Goldfajn explicó que el BID busca convertirse en un puente entre Bolivia y el mundo, facilitando inversión, comercio y crecimiento económico.

“El BID está aquí para ayudar a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia, con un programa que genere confianza, atraiga inversión y mejore la vida de los bolivianos”, señaló.

El plan anunciado, según el titular del organismo multilateral, combinará responsabilidad fiscal, crecimiento económico, generación de empleo formal y esperanza en un futuro mejor.

Al cierre de su intervención, agradeció la recepción del país. “Gracias por esta cálida bienvenida. Estamos aquí para trabajar junto con ustedes en el futuro de Bolivia”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó el valor simbólico de las palabras de Goldfajn, resaltando el vínculo personal que une al titular del BID con el país.

“No solo agradezco que haya expresado algo tan íntimo, sino que el origen de su familia haya sido Bolivia. Donde se construye con amor, solo se puede cosechar amor”, manifestó Paz, quien transmitió también el cariño de su familia a la del presidente del BID.

