Ilan Goldfajn, presidente del BID, visita Bolivia para evaluar proyectos de inversión

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, llegó este martes a Bolivia. Su arribo se produjo inicialmente en la ciudad de Santa Cruz, desde donde se trasladó posteriormente a La Paz para cumplir una agenda oficial junto al presidente Rodrigo Paz y su equipo de Gobierno.

La visita del titular del BID ya había sido anticipada días atrás por el mandatario boliviano, quien aseguró que la llegada del organismo internacional abre la puerta a nuevos recursos para obras de impacto nacional.

Horas antes del arribo, el viceministro de Planificación, José Luis Llanos, destacó la importancia de esta visita y señaló que el BID busca conocer de primera mano el plan de desarrollo del país y los proyectos que podrían ser financiados.

“Hay mucho interés en la planificación. Seguro escucharon al presidente Rodrigo Paz decir: vayan viendo proyectos y programas en cada región. Esto es altamente relevante, porque los proyectos identificados en los departamentos serán inscritos en el Plan de Desarrollo y gran parte recibirá apoyo del BID”, afirmó Llanos.

Por su parte, el presidente Paz anticipó que Goldfajn llegará con una cartera de financiamiento significativa. “Vendrá con miles de millones de dólares. Quiero decirles a los departamentos, provincias y municipios: vayan preparando su lista de obras prioritarias”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

Desde el sector privado, la Federación de Empresarios Privados de La Paz calificó la visita como histórica y como un respaldo al Gobierno. Su presidente, Rolando Kempff, sostuvo que el BID cuenta con diversos mecanismos de financiamiento tanto para el sector público como privado. “Esperamos que esta visita se traduzca en resultados concretos para el país”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play