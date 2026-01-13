Medinaceli: el BID vuelve a confiar en Bolivia y prevé inyectar más de $us 4.000 millones en inversión

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Alejandro Medinaceli, afirmó que la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, representa una señal de confianza internacional hacia Bolivia y permitirá una inyección superior a los 4.000 millones de dólares para proyectos de inversión en el país.

“Después de más de 15 años, una organización tan importante como el BID vuelve a confiar en Bolivia”, sostuvo el legislador.

Medinaceli señaló que este respaldo internacional es resultado del nuevo modelo económico impulsado por el Gobierno.

“Hoy Bolivia es un país atractivo, con seguridad jurídica e independencia de órganos del Estado, requisitos fundamentales para que estos organismos puedan financiar proyectos”, afirmó, al remarcar que la estabilidad institucional es clave para la llegada de inversiones.

Consultado sobre el impacto de los recientes bloqueos, el diputado aseguró que el país ofrece condiciones para invertir.

“Pese a los conflictos, el dólar no se ha disparado, se regularizó el suministro de combustibles y los precios de la canasta familiar comienzan a estabilizarse”, indicó, atribuyendo estos resultados a las medidas económicas implementadas en los últimos meses.

El legislador detalló que el presidente del BID cumplirá una agenda que incluye reuniones en La Paz y Santa Cruz.

“Hoy se reunirá con el presidente y los ministros en Palacio de Gobierno, y posteriormente se trasladará a Santa Cruz para encuentros con empresarios y autoridades departamentales”, explicó Medinaceli.

Finalmente, destacó que los recursos podrían ampliarse con financiamiento de otros organismos internacionales.

“No solo hablamos de más de 4.000 millones de dólares del BID, sino también de créditos de la CAF, lo que permitiría que al país ingresen cerca de 7.000 millones de dólares destinados a proyectos de inversión”, concluyó.

