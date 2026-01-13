BID garantiza $us 4.500 millones y lanza plataforma Bolivia Crece

Pasadas las 14:45 de este martes concluyó la reunión entre el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el gabinete de ministros del presidente Rodrigo Paz, realizada en la ciudad de La Paz, en el marco de la visita oficial del titular del organismo multilateral a Bolivia tras 15 años.

El encuentro se centró en temas relacionados con el financiamiento de proyectos de desarrollo, infraestructura, fortalecimiento productivo y apoyo a la transición económica del país, en el contexto de la cooperación anunciada por el BID por un monto de hasta $us 4.500 millones.

Durante la conferencia de prensa posterior, Goldfajn expresó que es grato regresar a Bolivia y manifestó un cariño especial por el país. En ese sentido, anunció que el respaldo del BID no solo será financiero, sino que incluirá la implementación de la plataforma “Bolivia Crece”, diseñada específicamente para el país y alineada a las prioridades del Plan de Desarrollo Económico y Social y a las necesidades de la población.

El presidente del BID destacó que esta es la primera misión oficial de un titular del organismo a Bolivia después de 15 años y que llega con un mensaje de confianza en el momento de transición que atraviesa el país.

“Vamos a mostrar esta confianza con un paquete de hasta $us 4.500 millones para el periodo 2026-2028. Es seis veces más que el periodo anterior. Nosotros coordinamos préstamos, pero también mucha inversión privada; estamos trayendo al mundo junto con nosotros a Bolivia”, afirmó Goldfajn.

Asimismo, anunció que el BID acompañará a Bolivia con planes concretos adaptados a su realidad, con énfasis en resultados y ejecución. Para ello, indicó que se trabajará con el Gobierno en la creación de una Unidad Técnica de Implementación, con reglas claras que permitan mejorar el clima de inversión.

“Estamos acá y no se trata solamente de cuánto prestamos o cuánto traemos. Se trata de acompañar a Bolivia en un momento histórico. El BID está acá para ser el puente que ayude a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia”, añadió.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz resaltó que la cooperación del BID, traducida en hasta $us 4.500 millones, refleja la confianza que hoy genera Bolivia, al tratarse de un monto seis veces mayor a los recursos recibidos en los últimos cuatro años.

El mandatario aclaró que estos recursos no son de libre disponibilidad y que cada dólar que llegue al país tendrá una contraparte de transparencia en los procesos de ejecución.

“Estos recursos no llegan para que el Gobierno los disponga libremente; serán para obras, empleos, salud, carreteras, agua potable, riego, producción, para el gremial, para el campesino, para todos los bolivianos y todas las regiones. Vamos a manejar estos recursos con transparencia”, aseguró Paz.

