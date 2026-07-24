Paz pide aprobar leyes como cuando era senador respaldó créditos

El presidente Rodrigo Paz pidió a diputados y senadores aprobar leyes y créditos que beneficien a la población, sin importar el color político de quien los proponga.

Durante el acto por el Bicentenario del Colegio Nacional Simón Bolívar, en Oruro, el mandatario recordó que cuando era senador respaldó proyectos impulsados por el entonces Gobierno porque, según afirmó, eran útiles para la gente.

“Para Rodrigo Paz no hay la lógica de oposición o no oposición. Siempre les agradezco a los diputados y senadores, más allá del grupo político, cuando aprueban proyectos que son buenos para la gente”, afirmó.

Recuerda su voto como senador

Paz mencionó como ejemplo un crédito para obras viales en la zona de Totora, entre ellas el asfaltado La Joya–Chuquichambi, que dijo haber aprobado cuando era senador.

Según el mandatario, en ese momento recibió críticas por respaldar una iniciativa del Gobierno siendo opositor, pero sostuvo que su decisión respondió al interés regional.

“Me dijeron: ¿cómo pues, Rodrigo, vas a aprobar un crédito que está proponiendo el Gobierno si vos eres de oposición?”, relató.

El presidente afirmó que esa forma de actuar debe repetirse ahora en la Asamblea Legislativa, cuando se traten normas orientadas al desarrollo de los departamentos.

Carreteras para Oruro

En su discurso, Paz agradeció a los legisladores que apoyaron créditos para obras camineras, entre ellas la carretera Oruro–Chayanta, que, según dijo, había quedado sin recursos.

“Gracias a su voto en el Parlamento, aprobando los créditos que corresponden, esa carretera se va a terminar”, señaló.

El mandatario pidió un aplauso para los parlamentarios orureños y nacionales que respaldaron proyectos de infraestructura, “indistintamente su partido político”.

“No me importa color político”

Paz insistió en que su Gobierno buscará trabajar con autoridades departamentales, municipales y legislativas sin condicionamientos partidarios.

“No me importa color político, no me importa su tendencia ideológica. Lo que me importa es que trabajen por su pueblo, por su departamento y por la patria”, expresó.

El presidente señaló que esa debe ser una “nueva forma de pensar” y de trabajar para sacar adelante al país con los recursos disponibles.

Pide apoyo a leyes mineras

El mandatario también pidió a Oruro apoyar la nueva normativa minera, al señalar que el departamento tiene potencial para generar mayores ingresos.

Comparó la actividad minera de Bolivia con la de países vecinos y afirmó que Perú mueve alrededor de $us 50.000 millones al año y Chile cerca de $us 65.000 millones, mientras Bolivia alcanza aproximadamente $us 6.000 millones.

“Algo no estamos haciendo bien en Bolivia”, dijo Paz, al plantear que las nuevas normas deben permitir generar más recursos para salud, educación, infraestructura y desarrollo regional.

Mira la programación en Red Uno Play