Promesa del Gran Poder cerrará vías desde las 07:00; conozca la ruta

La Alcaldía desplegará guardias municipales y coordinará con la Policía y Bomberos durante el recorrido; además, estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas frente a menores.
24/07/2026 17:35
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Este domingo 26 de julio se desarrollará en la ciudad de La Paz el recorrido de la Promesa al Señor Jesús del Gran Poder, una de las actividades previas a la festividad religiosa y cultural.
Desde la Alcaldía paceña informaron que se desplegarán efectivos de la Guardia Municipal, además de contar con el apoyo de la Policía Boliviana y Bomberos, con el objetivo de resguardar la seguridad de danzarines, músicos, devotos y espectadores.
Vías cerradas desde las 07:00
Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, ya que las principales vías por donde pasarán los conjuntos estarán cerradas desde las 07:00.
De acuerdo con el recorrido difundido, la ruta iniciará en la avenida Baptista, a la altura de la puerta del Cementerio General, y continuará por sectores como Max Paredes, Buenos Aires, Vicente Ochoa, Antonio Gallardo, calle Sagárnaga, avenida Illampu, hasta llegar a la plaza Eguino, donde concluirá el recorrido.
Prohíben consumo de alcohol frente a menores
Uno de los puntos resaltados por la Alcaldía es la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas frente a menores de edad durante la actividad.
El pedido fue realizado por el burgomaestre paceño, en el marco de las tareas de control y prevención que se aplicarán durante la jornada.
Recomendaciones a la población
Las autoridades pidieron a conductores y peatones evitar las zonas del recorrido, usar rutas alternas y prever tiempos de traslado, debido a los cierres viales y la concentración de personas.
La festividad del Señor Jesús del Gran Poder moviliza cada año a miles de danzarines, músicos, fraternos y devotos, por lo que se prevé una importante presencia ciudadana en las calles paceñas.
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