Promesa del Gran Poder cerrará vías desde las 07:00; conozca la ruta

Este domingo 26 de julio se desarrollará en la ciudad de La Paz el recorrido de la Promesa al Señor Jesús del Gran Poder, una de las actividades previas a la festividad religiosa y cultural.

Desde la Alcaldía paceña informaron que se desplegarán efectivos de la Guardia Municipal, además de contar con el apoyo de la Policía Boliviana y Bomberos, con el objetivo de resguardar la seguridad de danzarines, músicos, devotos y espectadores.

Vías cerradas desde las 07:00

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, ya que las principales vías por donde pasarán los conjuntos estarán cerradas desde las 07:00.

De acuerdo con el recorrido difundido, la ruta iniciará en la avenida Baptista, a la altura de la puerta del Cementerio General, y continuará por sectores como Max Paredes, Buenos Aires, Vicente Ochoa, Antonio Gallardo, calle Sagárnaga, avenida Illampu, hasta llegar a la plaza Eguino, donde concluirá el recorrido.

Prohíben consumo de alcohol frente a menores

Uno de los puntos resaltados por la Alcaldía es la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas frente a menores de edad durante la actividad.

El pedido fue realizado por el burgomaestre paceño, en el marco de las tareas de control y prevención que se aplicarán durante la jornada.

Recomendaciones a la población

Las autoridades pidieron a conductores y peatones evitar las zonas del recorrido, usar rutas alternas y prever tiempos de traslado, debido a los cierres viales y la concentración de personas.

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder moviliza cada año a miles de danzarines, músicos, fraternos y devotos, por lo que se prevé una importante presencia ciudadana en las calles paceñas.

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