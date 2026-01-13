Conozca las condiciones de la cooperación BID: Interés, plazo y tiempo de gracia

El ministro de la Presidencia José Luis Lupo brindo detalles sobre los $us 4.500 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará al país para proyectos de infraestructura, productividad y transición económica.

Lupo mencionó que la cooperación del BID es la más económica a la que puede acceder un país; consta de cinco años de gracia, con un interés de 3.5% y con un plazo de veinte años para pagar.

“En general, los recursos del BID son los más baratos a los que puede acceder un país; es una tasa que ronda el 3.5%, unos cinco años de gracia y veinte para pagarlo; son las mejores condiciones que hay para generar desarrollo”, aclaró Lupo.

En cuanto a la aprobación en la Asamblea, el ministro señaló que la institucionalidad manda y que la asamblea tiene que aprobar los contratos que serán siempre en beneficio de la población y para mejorar su calidad de vida.

El gobierno espera que la mayor parte de los desembolsos del apoyo se realice en el primer año para poder estabilizar la economía.

Finalizando su intervención, Lupo mencionó que llegarán más cooperaciones internacionales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banco de Desarrollo Multilateral Fonplata, que alcanzarían alrededor de los $us 8.000 millones, por la confianza que están teniendo en el país.

