Dictan cuarto intermedio entre sector agrícola de Santa Cruz con YPFB y ANH por diésel

Representantes del sector agrícola de Santa Cruz sostienen un encuentro decisivo con autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) para demandar el suministro urgente de diésel. Según estimaciones preliminares, los productores requieren un volumen inicial de al menos 50 mil litros de combustible para garantizar sus operaciones inmediatas en los predios.

Los agricultores advirtieron que la falta del carburante amenaza con reducir entre un 20% y un 30% la extensión de la próxima campaña agrícola. Por esta razón, el sector productivo se mantiene a la espera de las resoluciones definitivas de este diálogo interinstitucional con la estatal petrolera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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