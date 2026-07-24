Concejal Antelo denuncia red de nepotismo en salud y anuncia demandas penales

El Concejo Municipal de Santa Cruz expuso la existencia de una presunta estructura familiar que opera dentro del sistema público de salud cometiendo presuntos actos de nepotismo.

“Este organigrama demuestra cómo han hecho negocio de la salud en un país con tantas carencias en la salud. Mire, el cabecilla es Don ‘Pimpo’ Hurtado, tiene a sus dos exmujeres y aparte están sus hijos y demás familiares”, denunció José Hugo Antelo, concejal de Santa Cruz.

Acciones legales contra el nepotismo

Ante a este escenario, las autoridades locales confirmaron el inicio de acciones administrativas para la destitución inmediata del personal implicado y la presentación de formalidades por la vía penal. El legislador Antelo enfatizó que “estamos tomando todas las medidas por la vía administrativa para que sean destituidas las personas que han entrado por nepotismo”.

Las indagaciones preliminares apuntan a contrataciones irregulares en distintos niveles estatales con salarios que superan el haber de un profesional médico de carrera.

Sobre la situación laboral detectada, Antelo cuestionó de forma directa el cobro de haberes sin la contraprestación de servicios al afirmar que “este señor viene haciendo negocios hace un montón de años, no trabaja, recibe sueldo, gana más que un médico, gana Bs. 10.000”.

Testimonios del personal de salud

Informes internos provistos por los mismos trabajadores del área sanitaria permitieron mapear la nómina de personas vinculadas a esta red irregular. El edil agregó que se habrían identificado al menos diez personas involucradas.

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