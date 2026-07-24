¿Está el tuyo en la lista? Estos teléfonos se quedan sin WhatsApp en agosto

Una nueva actualización en los parámetros de soporte técnico marcará el fin del servicio de WhatsApp para diversos modelos de teléfonos inteligentes. A partir de agosto de 2026, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo dejará de operar en equipos antiguos que no cumplan con los nuevos estándares de la plataforma.

La decisión responde a la política periódica de la empresa Meta para garantizar niveles óptimos de protección de datos, estabilidad del sistema y fluidez. Los dispositivos que ya no cuentan con capacidad para actualizar su sistema operativo quedan automáticamente excluidos de la lista de compatibilidad oficial.

Exigencias técnicas para Android e iOS

El nuevo ajuste fija un límite claro en las versiones mínimas del sistema operativo necesarias para ejecutar la herramienta de comunicación. De acuerdo al medio A24, para mantener el acceso, los usuarios con soporte de Google deberán contar con Android 5.0 o superior, mientras que en Apple se exigirá iOS 15.1 como base operativa.

Esta restricción afectará principalmente a terminales lanzados hace más de una década que dejaron de recibir parches de soporte del fabricante. Aunque muchos de estos equipos continúan funcionando para tareas básicas como llamadas, la plataforma de mensajería detendrá sus actualizaciones de forma progresiva.

Modelos emblemáticos que quedan fuera del servicio

Entre los teléfonos que perderán el acceso figuran dispositivos de amplia popularidad internacional que todavía permanecen en uso como equipos secundarios. La lista abarca modelos representativos de marcas líderes del mercado móvil que no pueden adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Motorola: Moto G (primera generación) y Moto E (primera generación).

Moto G (primera generación) y Moto E (primera generación). LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7 y Lucid 2.

Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7 y Lucid 2. Sony: Xperia Z y Xperia Z2.

Xperia Z y Xperia Z2. Huawei: Ascend Mate y Ascend G740.

Ascend Mate y Ascend G740. Apple: iPhone 6 y versiones anteriores.

Ante este escenario, la única alternativa para los propietarios de estos dispositivos consistirá en renovar su equipo por uno más moderno. Quienes no realicen la migración oportuna experimentarán fallas definitivas y el eventual bloqueo del servicio a partir del mes de agosto.

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