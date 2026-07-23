¿Tu vecino usa tu WiFi? Así puedes detectarlo y bloquearlo

Una conexión lenta, cortes frecuentes o un consumo de datos mayor al habitual pueden ser señales de que un dispositivo ajeno está conectado a tu red WiFi. El acceso no autorizado puede darse por parte de desconocidos, vecinos, conocidos o personas que tuvieron la contraseña en algún momento.

Además de afectar la velocidad de navegación, la presencia de dispositivos desconocidos puede representar un riesgo para la privacidad y la seguridad de la información personal que circula en internet, según el portal Vistazo.

¿Cómo saber quién está conectado?

Una de las formas más sencillas de comprobarlo es ingresar a la configuración del router y revisar la lista de dispositivos conectados.

Para hacerlo, se recomienda:

Utilizar aplicaciones de escaneo de red para identificar dispositivos desconocidos.

Comparar los equipos registrados con los que realmente pertenecen al hogar.

Revisar el apartado de dispositivos o clientes conectados.

Ingresar a la configuración del router mediante su dirección IP.

Estas herramientas pueden mostrar información como el nombre y la marca de los dispositivos conectados, lo que facilita detectar conexiones sospechosas.

¿Qué hacer si aparece un dispositivo extraño?

Si se identifica un equipo que no pertenece al hogar, es recomendable actuar de inmediato. La primera medida es cambiar la contraseña del WiFi por una combinación más segura, con letras, números y símbolos.

También se aconseja utilizar protocolos de seguridad WPA2 o WPA3, actualizar el software del router y, cuando sea necesario, configurar filtros para restringir el acceso a determinados dispositivos.

Revisar la red con frecuencia

Mantener un control periódico de los dispositivos conectados permite detectar rápidamente posibles accesos no autorizados. Una contraseña robusta y la actualización constante del router pueden ayudar a proteger la conexión y evitar que terceros aprovechen el servicio de internet sin permiso.

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