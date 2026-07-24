La Paz: Terminal registra alta afluencia de pasajeros por retorno de vacaciones

La Terminal de Buses de La Paz registra un importante movimiento de pasajeros por el retorno de familias que viajaron durante el descanso pedagógico.

Varias personas llegan a la sede de Gobierno para abordar buses hacia sus regiones, mientras otras familias que visitaron La Paz también se preparan para volver a sus departamentos antes del reinicio de clases.

En el lugar se observa la presencia de familias con niños, quienes aprovecharon las tres semanas de vacación para trasladarse a distintos puntos del país.

Denuncian pasajes más caros

Algunos pasajeros denunciaron que los precios de los pasajes se incrementaron, especialmente en rutas hacia el eje troncal.

Una pasajera que retornaba a Cochabamba señaló que el pasaje le fue ofrecido hasta en Bs 200.

“Está muy caro. Hasta 200 se sacó”, indicó la usuaria.

Tarifas superarían lo establecido

De acuerdo con las tarifas referenciales de la ATT, el costo máximo para la ruta La Paz-Cochabamba en bus cama sería de Bs 148, mientras que en semicama alcanza los Bs 102 y en bus normal Bs 73.

Sin embargo, usuarios reportaron cobros por encima de esos parámetros, situación que genera molestia entre los pasajeros.

Falta de diésel afecta salidas

La falta de diésel continúa siendo uno de los principales argumentos de las empresas de transporte para justificar la reducción de salidas y el incremento de precios.

En la terminal se reportó que varias empresas cuentan con menos buses disponibles debido a que algunas unidades permanecen en estaciones de servicio esperando abastecimiento de combustible.

Esta situación provoca menor frecuencia de viajes, mayor demanda de pasajes y largas filas de pasajeros que buscan retornar a sus regiones.

ATT recibe denuncias

Las oficinas de la ATT permanecen abiertas en la terminal para recibir denuncias de usuarios por posibles cobros irregulares.

Las autoridades recuerdan que las tarifas establecidas no deberían ser sobrepasadas, pese a la alta demanda por el retorno de vacaciones.

Retorno antes del inicio de clases

El movimiento de pasajeros se intensifica en la terminal debido a que muchas familias buscan llegar a tiempo a sus destinos antes del reinicio de las labores escolares.

La población pide controles para evitar cobros excesivos y garantizar salidas suficientes hacia los diferentes departamentos.

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