Padres denuncian falta de mantenimiento en colegios antes del retorno a clases en La Paz

A pocos días del retorno a clases tras el descanso invernal, algunas unidades educativas del macrodistrito Centro de La Paz denunciaron que aún no recibieron trabajos de mantenimiento en su infraestructura.

Representantes de colegios señalaron que todavía no cuentan con un cronograma claro de intervención municipal, pese a que existen problemas visibles en techos, paredes, pintura, instalaciones eléctricas y otros ambientes.

“Hasta la fecha todavía no tenemos el cronograma de mantenimiento en unidades educativas”, señaló una representante educativa, al indicar que la nueva gestión municipal recién estaría tomando conocimiento de la situación de varios establecimientos.

Denuncian filtraciones y riesgo en ambientes

Entre las observaciones, se mencionaron afectaciones en un segundo piso, donde, según la denuncia, cuando llueve se presentan problemas con las luces. También se advirtió sobre el deterioro de un teatro escolar que habría sido reportado en varias oportunidades a la anterior gestión municipal.

“Las afectaciones no solamente pasan por el tema de la pintura. Todo el segundo piso, cuando llueve, todas las luces se van”, señalaron desde una unidad educativa.

También alertaron que un ambiente del colegio podría presentar riesgo debido a daños provocados por una fuerte granizada.

Alcaldía asegura que hubo avances

Por su parte, el alcalde de La Paz aseguró que se registró un avance significativo en el mantenimiento de unidades educativas del municipio.

La autoridad indicó que uno de los principales trabajos fue la restauración de baños, debido a que son espacios de alto uso y desgaste por parte de estudiantes.

“Hemos logrado hacer la restauración de todos los baños en todas las unidades educativas. Eso es lo que más se desgasta”, afirmó.

Intervenciones en colegios más afectados

El burgomaestre señaló que también se realizaron mejoras en las unidades educativas que se encontraban en peores condiciones, con trabajos de restauración y refacción.

Sin embargo, en algunos establecimientos aún persiste la preocupación de padres, maestros y administradores por el estado de la infraestructura antes del reinicio de clases.

Retorno previsto para este lunes

El retorno a clases presenciales está previsto para este lunes 27 de julio, tras la conclusión del descanso invernal. Las comunidades educativas piden que los trabajos pendientes sean atendidos para garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

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