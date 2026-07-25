Intenso movimiento en la Terminal de Buses de Cochabamba por el cierre del descanso pedagógico

A pocas horas de que se retomen las actividades escolares en gran parte del país, la Terminal de Buses de Cochabamba registra este viernes una gran afluencia de pasajeros, tanto de llegada como de salida, marcando el fin del periodo de descanso pedagógico.

Las instalaciones muestran pasillos abarrotados de familias y viajeros que aprovechan el último tramo de las vacaciones para retornar a sus ciudades de origen o culminar sus viajes de invierno. Desde la administración se confirmó que todas las salidas de buses operan con total normalidad hacia los diferentes puntos cardinales del país.

Estado de las rutas y recomendaciones

Oriente: Las salidas se realizan de forma habitual, aunque las autoridades aconsejan a los conductores y empresas de transporte mantener precaución al circular por las carreteras debido a las condiciones de la ruta.

Occidente y Sur: Los viajes hacia el occidente y el sur del territorio nacional transcurren sin contratiempos ni restricciones.

Control estricto a menores de edad

Ante el flujo masivo de menores retornando a clases, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), ha desplegado personal de control en los pasillos y andenes de la terminal.

Las instituciones recuerdan a los padres de familia que viajen solos con niños la obligatoriedad de portar la autorización de viaje correspondiente para evitar retrasos o impedimentos en el embarque.

Retorno a las aulas

El incremento sostenido en la venta de pasajes y el movimiento terrestre responde al reinicio de clases previsto para este próximo lunes en Cochabamba y la mayoría de los departamentos de Bolivia, cerrando así el ciclo de invierno e intensificando el tráfico vehicular interdepartamental.

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