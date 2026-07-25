Denuncian elevado costo del pasaje en la Bimodal en el último fin de semana de vacaciones

La Terminal Bimodal registra un intenso movimiento de pasajeros durante el último fin de semana de vacaciones escolares, con cientos de familias que buscan retornar a sus ciudades de origen para que los estudiantes puedan reincorporarse a las clases este lunes.

Sin embargo, además de la alta demanda, los viajeros reportan un incremento en el precio de los pasajes y dificultades para conseguir boletos.

Algunos pasajeros señalaron que las tarifas aumentaron considerablemente en comparación con semanas anteriores. Un viajero con destino a La Paz indicó que el pasaje pasó de aproximadamente Bs 250 a Bs 350.

Quienes se dirigían a Iquique, Chile, también reportaron un incremento en el costo del viaje. Un pasajero señaló que el precio subió alrededor de Bs 160 respecto a la tarifa habitual.

Las familias que retornan a Cochabamba manifestaron que el encarecimiento de los pasajes se suma a la escasez de boletos disponibles.

"Está un poco duro conseguir los pasajes. Todo está un poco caro", expresó un padre de familia, quien viajaba con sus dos hijos para que puedan iniciar el año escolar sin contratiempos.

El mismo pasajero explicó que el pasaje, que anteriormente costaba Bs 180, ahora se comercializa en Bs 250. "Obligado, aquí estoy con mis dos pequeños queriendo retornar a Cochabamba para iniciar clases especialmente", comentó.

De acuerdo con las agencias de viaje consultadas en la terminal, el incremento de las tarifas estaría relacionado con la escasez de diésel, situación que continúa afectando el transporte terrestre en distintas rutas del país.

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