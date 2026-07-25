Jóvenes hacen fila desde hace días esperando un cupo en la premilitar

Las filas en el Colmilav continúan mientras decenas de jóvenes esperan una oportunidad para ingresar al servicio premilitar en Santa Cruz.

Padres de familia aseguran que más de una centena de postulantes permanecen en el lugar desde hace varios días, soportando bajas temperaturas, lluvias y cambios bruscos de clima, sin recibir una respuesta oficial sobre la habilitación de nuevos cupos.

"Tenemos acá más de 110 jóvenes, los cuales están más de cinco días. Han estado bajo la lluvia y el frío. Pedimos a las autoridades que revisen caso por caso y que, por lo menos, salgan a dar una respuesta clara", expresó uno de los padres de familia.

Los padres también manifestaron que la falta de información genera incertidumbre y cuestionaron que ninguna autoridad se haya pronunciado sobre la situación. Aseguran que las puertas permanecen cerradas y que no se les permite acercarse para obtener información sobre el proceso de admisión.

Por su parte, los estudiantes afirmaron que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta. Explicaron que consideran el servicio premilitar como una oportunidad para formarse y servir al país.

"Estamos aquí desde el domingo. Hemos dormido prácticamente una semana en este lugar porque queremos entrar. No estamos perdiendo el tiempo; queremos servir a nuestra patria y solo pedimos una respuesta", manifestó uno de los postulantes.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades militares no habían emitido un pronunciamiento oficial sobre la solicitud de los padres de familia y los estudiantes que continúan aguardando una respuesta.

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