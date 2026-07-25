Reo se fuga tras salir del penal de San Pedro para realizar trámites bancarios

Un privado de libertad identificado como Ángel Benito Mejía Ferrufino, de 42 años, se fugó este 24 de julio de 2026 tras salir del penal de San Pedro de La Paz por una orden judicial para realizar trámites bancarios.

Según la información preliminar, el detenido preventivo habría sido trasladado bajo custodia hacia una entidad financiera, pero logró burlar la vigilancia y darse a la fuga.

Procesado por estafa y falsedad material

Mejía Ferrufino se encontraba recluido preventivamente desde el 20 de mayo de 2021 por disposición del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de la ciudad de La Paz.

El hombre es investigado por los presuntos delitos de falsedad material, estafa y agravación de víctimas múltiples.

Era trasladado para trámites bancarios

De acuerdo con el reporte, el privado de libertad había salido del penal con autorización judicial para realizar trámites vinculados a una entidad bancaria. Durante ese traslado, habría logrado escapar de su custodia.

La fuga activó la búsqueda a nivel nacional, con referencia en el penal de San Pedro, el BOL-110 y unidades policiales del país.

Características del prófugo

El hombre es natural de La Paz, tiene tez morena, ojos pardos, cabello negro y contextura mediana. Las autoridades pidieron a la población brindar cualquier información sobre su paradero a la Policía.

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