Una tranquila mañana de lunes en el estado de Rajastán, India, se convirtió en una pesadilla cuando un leopardo adulto abandonó su hábitat natural en las colinas cercanas, recorrió un concurrido mercado de la localidad de Todaraisingh y se atrincheró en una tienda de licores tras atacar a tres personas.

El momento más tenso del incidente ocurrió cuando el felino ingresó repentinamente al establecimiento comercial y se lanzó contra el mostrador.

Las cámaras de seguridad del local registraron la dramática escena: el leopardo atacó directamente a Sanjay Gurjar, un joven empleado de 25 años. En las imágenes se observa el violento forcejeo entre el trabajador y el animal, mientras decenas de botellas y productos caían destrozados al suelo.

Pese a sufrir múltiples mordeduras y rasguños en el rostro, hombros, manos y espalda, el trabajador logró zafarse, huir hacia la salida y, junto con un compañero, bajar la cortina metálica del negocio desde el exterior para dejar al animal atrapado y evitar una tragedia mayor.

Antes de ingresar al comercio de bebidas, el animal ya había desatado el caos en la zona urbana:

Un transeúnte local fue sorprendido y atacado en las inmediaciones del mercado.

Un voluntario del Departamento Forestal , identificado como Rakesh Mali, fue emboscado en una zona de matorrales mientras realizaba labores de rastrillaje tras el reporte de los vecinos.

Sanjay Gurjar, el empleado de la licorería, quien sufrió las lesiones de mayor consideración junto con el primer transeúnte afectado, requiriendo su traslado a un centro de salud de mayor complejidad.

Tras el encierro del felino, las autoridades locales desplegaron un fuerte operativo de seguridad que incluyó el acordonamiento de un radio de 500 metros alrededor de la tienda.

Tras cinco horas de tensión, un equipo especializado del departamento forestal y rescatistas procedieron a sedar al leopardo dentro del local para poder extraerlo de manera segura. Las autoridades confirmaron que el animal fue trasladado a las instalaciones del Departamento Forestal de Tonk para ser sometido a rigurosos exámenes veterinarios antes de evaluar su reintroducción definitiva a su hábitat natural.

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