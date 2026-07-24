Erling Haaland revoluciona las redes con su faceta fashionista y accesorios de altísimo lujo

El delantero del Manchester City volvió a ser el centro de atención digital tras publicar su sofisticado vestuario estival desde Saint-Tropez. La estrella noruega lució una musculosa blanca relajada junto a un pantalón liviano a rayas rojas que capturó la esencia del estilo old money.

Complementos que valen oro

El verdadero impacto visual de la publicación residió en los accesorios de altísima gama de la casa Hermès. De acuerdo al medio TN, en el suelo de la nave destacó un bolso Birkin de viaje en tono visón, acompañado por unas sandalias Izmir en sofisticado cuero croco negro.

Foto: Instagram/@erling

Su pasión por las firmas exclusivas ya había quedado al descubierto a su llegada a Oslo tras disputar la cita mundialista. En aquella oportunidad, el atacante robó miradas con un bolso Sicily de Dolce & Gabbana confeccionado en lona beige y piel de caimán bordó.

Aquella pieza italiana complementó un look sporty relajado que incluyó buzo con capucha, pantalón estilo parachute y un particular accesorio con taxidermia. Además, la figura del fútbol completó su estilismo con anteojos ovalados y su característico peinado recogido en una cola tirante.

Desembarco en la alta costura

La presencia del deportista en los eventos de moda más prestigiosos reafirma su creciente peso dentro de la industria del lujo. Durante una gala en Taormina, deslumbró junto a su pareja Isabel Johansen luciendo un imponente traje de seda marfil enriquecido con un broche de pedrería.

Foto: Instagram/@erling

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