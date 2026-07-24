Una imagen conmovió a Chile: una pequeña perrita nadando con todas sus fuerzas contra la corriente del Río Limarí para mantenerse con vida durante una inundación.

Desde la orilla, efectivos de Carabineros la alentaban para que pudiera llegar hasta ellos. La mascota, agotada pero decidida, logró alcanzar la zona segura y fue rescatada.

Había sobrevivido a la crecida que arrasó la vivienda donde se encontraba sola.

Un diagnóstico que cambió la historia

Tras el rescate, los uniformados trasladaron a la perrita hasta la Clínica Veterinaria Municipal, donde los especialistas realizaron una evaluación médica.

El resultado fue devastador:

Un tumor en la garganta.

Desnutrición severa.

Tejido muerto producto de una infección.

Hipotermia.

Dificultades respiratorias.

Los veterinarios determinaron que sus problemas de salud no eran consecuencia únicamente del temporal, sino de un deterioro que venía desde mucho tiempo atrás.

Una decisión para evitar más sufrimiento

Después de analizar su estado, el equipo veterinario concluyó que no existía una posibilidad real de recuperación y tomó la decisión de aplicar la eutanasia humanitaria para evitar que continuara sufriendo.

La historia dejó una profunda reflexión entre quienes siguieron el caso:

La perrita luchó contra la fuerza del río para sobrevivir, pero llevaba mucho tiempo enfrentando otra batalla: la del abandono y el dolor.

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