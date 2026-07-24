Lo que parecía una jornada de rutina se convirtió en una situación de alta tensión en Illinois, Estados Unidos, cuando un trabajador de mantenimiento quedó atrapado durante aproximadamente tres horas en el interior de un letrero de gasolinera de unos 40 metros de altura (130 pies), ubicado cerca de la carretera 55.

El incidente ocurrió cuando el operario utilizaba una plataforma elevadora para acceder a la estructura superior. Sin embargo, el equipo presentó una falla mecánica y se descompuso, dejándolo varado dentro del letrero, el cual es completamente hueco y carece de una escalera interna que le permitiera descender por sus propios medios.

Un complejo operativo de rescate

Tras recibir la alerta, se desplegó una gran operación de emergencia coordinada por el Distrito de Protección contra Incendios de Wilmington, con el apoyo de la policía local, según informa CNN.

Dado que el cuerpo de bomberos no contaba con una escalera lo suficientemente alta para alcanzar la cima, las autoridades tuvieron que gestionar la llegada de una grúa especializada con escolta policial.

Gracias a esta maniobra, los rescatistas lograron posicionar una cesta de grúa junto al letrero, permitiendo que el hombre ingresara a ella para ser descendido lentamente hasta suelo firme, donde una ambulancia lo aguardaba para su evaluación médica.

Afortunadamente, las autoridades informaron que ni el trabajador ni ninguno de los miembros de los equipos de rescate resultaron heridos durante la delicada intervención.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play