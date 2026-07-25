Santa Cruz intensifica la desinfección y limpieza de 378 colegios antes del retorno a clases

A pocos días del retorno a clases, la alcaldía municipal de Santa Cruz activó un plan intensivo en las unidades educativas para garantizar que los estudiantes regresen a aulas completamente bioseguras, de acuerdo a lo que informaron las autoridades. En este sentido, la estrategia contempla la intervención integral de casi 400 infraestructuras educativas mediante trabajos de jardinería, desinfección profunda y retiro de residuos acumulados durante el receso.

Erradicación de focos de infección y peligros

Las brigadas operativas priorizaron la eliminación de llantas y microbasurales en los alrededores de los establecimientos para prevenir de raíz la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades, según lo informado por el Ing. Jesús Anthony Soria, jefe de Fiscalización de Aseo Urbano. Paralelamente, indició que los equipos técnicos intervinieron malezas desmedidas y ramas en riesgo de caída que amenazaban la integridad física del alumnado y del personal docente.

Sobre la magnitud y el alcance del operativo, Soria detalló las labores ejecutadas señalando que “nos encontramos ya finalizando algunas labores ya en las 378 infraestructuras que tiene el municipio, abarcando planes agresivos del tema de lo que es limpieza y áreas verdes. Este plan ha abarcado desde corte de pasto, poda de árboles, despatillado, rastrillado de áreas y lo más importante que es el tema de la desinfección con el lavado”.

Operativos continuos hasta el fin de semana

Para cumplir con los plazos previstos, el municipio mantiene desplegado al personal de trabajadores en turnos diurnos y nocturnos. El objetivo central de la comuna es culminar la totalidad de las intervenciones programadas este domingo y dejar los establecimientos listos para el inicio de la jornada escolar.

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