Comisión concluye investigación sobre 'gasolina desestabilizada'; aún falta aprobación camaral

El diputado de Unidad, Pablo Ernesto Ávila, informó que la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de la denominada “gasolina desestabilizada” concluyó su trabajo y presentó un informe de más de 1.600 páginas ante la Asamblea Legislativa.

Según el legislador, el documento aún debe ser expuesto y aprobado por el pleno camaral antes de ser remitido al Ministerio Público para que se asuman las acciones correspondientes.

“Fue una investigación realmente difícil y creo que con estos hallazgos la Fiscalía puede hacer un trabajo importante y pueden caer cabezas”, afirmó Ávila.

Fallas desde 2022

El diputado señaló que, de acuerdo con la investigación, los problemas comenzaron en 2022, cuando mediante decretos supremos se habrían flexibilizado las exigencias de calidad para la gasolina importada.

Ávila sostuvo que antes se requerían especificaciones más altas para que el combustible llegara en buenas condiciones hasta los surtidores, pero que esas restricciones fueron eliminadas progresivamente.

“Desde el 2022 se comienzan a eliminar estas restricciones a través de decreto”, indicó.

También señaló que en 2024 se eliminó la homologación del certificado de origen, mecanismo que permitía validar la documentación sobre la calidad del combustible.

“Sabían que iba a fregar motores”

El legislador afirmó que las autoridades de ese periodo conocían que la gasolina importada bajo esas condiciones podía afectar los motores.

“No eran tontos para saber que los ministros y los directores de YPFB, desde 2022, sabían que esa gasolina iba a terminar fregando los motores”, sostuvo.

Ávila evitó emitir una conclusión penal definitiva, pero afirmó que el informe contiene elementos que deben ser investigados por la Fiscalía.

Cuestiona demora del actual Gobierno

El diputado también incluyó responsabilidades del actual Gobierno, al señalar que no reaccionó de forma inmediata al asumir la administración.

Según Ávila, las nuevas autoridades tardaron cerca de cuatro meses en identificar el problema y adoptar medidas correctivas.

“No los liberamos de responsabilidad. Ellos no entraron a improvisar, tenían que haber entrado sabiendo”, afirmó.

Cisternas sin respaldo documental

Uno de los principales hallazgos, según el legislador, está relacionado con la importación de gasolina en varios lotes y cisternas sin documentación completa.

Ávila indicó que se revisaron 121 lotes de combustible. De ellos, mencionó que 84 correspondían a Vitol, 13 a Trafigura y uno a Energy. Además, denunció que más de 20 cisternas o lotes no contaban con información clara sobre su ingreso, calidad o frontera de procedencia.

“No dicen por qué frontera entraron, no dicen con qué calidad entraron, no dicen cuánto; no dicen nada, solo dicen que entraron y se descargaron”, señaló.

Empresas sin contrato habrían certificado gasolina

El diputado también afirmó que YPFB tenía contratos con dos empresas para certificar la gasolina: Intertek y Camin Cargo. Sin embargo, según el informe, también se habrían usado certificaciones de otras tres empresas que no tenían contrato con la estatal petrolera.

Ávila mencionó a varias empresas que, según su versión, no estaban habilitadas contractualmente para certificar combustible a YPFB.

“Eran tres empresas que no tienen ningún contrato con YPFB, entonces no podían certificar la calidad de ninguna gasolina que entró”, sostuvo.

Tanques sin mantenimiento adecuado

El legislador también apuntó a fallas en el almacenamiento. Según explicó, al inicio del actual Gobierno los tanques estaban prácticamente vacíos y luego fueron llenados sin el mantenimiento ni limpieza adecuados.

Ávila señaló que pudo existir una degradación del combustible por las condiciones de almacenamiento.

“Es natural que haya esa degradación, pero no es natural que no la hayan identificado a tiempo y evitado que llegue a la gente”, indicó.

ANH sin laboratorios suficientes

Otra observación del informe, según el diputado, es que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no contaría con laboratorios suficientes para realizar análisis completos de calidad.

Ávila sostuvo que los laboratorios adecuados estarían en las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, por lo que la comisión recomendó fortalecer la capacidad técnica de control.

Responsables con nombre y apellido

El diputado aseguró que el informe identifica responsabilidades de exautoridades del anterior Gobierno y también de autoridades actuales.

“Decimos nombres de personas, exautoridades y autoridades actuales de este Gobierno”, afirmó.

Ávila evitó revelar los nombres antes de la defensa formal del informe, pero señaló que están incluidos en el documento.

Informe será remitido a Fiscalía

El legislador indicó que la comisión sostuvo reuniones con el fiscal general del Estado y que, una vez aprobado por el pleno, el informe debería ser enviado al Ministerio Público.

Ávila afirmó que el objetivo es que la investigación no quede solo en funcionarios menores, sino que alcance a los responsables de mayor jerarquía.

“No puede ser que nos hayan fregado a todos las motos y los autos y que se queden sin culpables”, manifestó.

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