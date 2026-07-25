Trabajo en equipo y evolución: Carda demuestra que la unión con Be Yourself puede llevarlos lejos

La gala de este viernes llegó a su cierre con una presentación llena de energía a cargo de Carda y la Academia Be Yourself, quienes subieron al escenario más grande de la televisión boliviana para interpretar “La Plena” de Beele.

El equipo logró una puesta en escena más sólida, destacando la conexión entre el artista y sus bailarines, además de una mejor interpretación del personaje.

El jurado destaca su evolución y seguridad

Quimey del Río resaltó que Carda mostró mejoras importantes sobre el escenario y destacó su trabajo vocal.

“Para empezar no te chocaste y eso estuvo muy bien Carda. El lip sync está muy bien, pero me hubiera gustado ver más soltura”, comentó.

Una conexión que hizo la diferencia

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la interpretación y la actitud de Carda al asumir el personaje.

“Realmente noté que hasta la postura adoptaste del personaje original. Algo que destacar es que se hayan juntado y se vio a perfección, mucha coordinación”, expresó.

Un equipo más fuerte y ensamblado

Tito Larenti felicitó el crecimiento de Carda y la evolución del grupo.

“Carda, muy bien. Mejoraste ciertas cosas dentro del escenario, estuviste más tranquilo. El personaje estuvo todo el tiempo y estuvo bien”.

Además, resaltó el trabajo de la academia:

“El equipo muchísimo mejor a la vez anterior, se notó un equipo bien ensamblado, me encantó”.

“Nada es casualidad”: Elka reconoce el trabajo detrás de la presentación

La jurado Elka Meyer destacó la disciplina y la conexión lograda entre Carda y Be Yourself.

“Hubo mucha más regularidad en la energía, mucha más seguridad, estaban más prolijos. Me voy a atrever a decir que nada es casualidad, profe y equipo”.

También sorprendió con un comentario sobre el potencial del artista:

“Con Carda podría haber un gran imitador de este artista. Felicidades chicos, buen trabajo”.

Carda agradece a su equipo

Tras la presentación, Carda destacó la importancia del trabajo colectivo y la confianza construida con la academia.

“Rescato de mi equipo que llegó un punto en que nos colaboramos todo el tiempo, ellos me ayudan en ciertas partes y nos conectamos. Estoy muy feliz con mi equipo y con nuestra coach, que es muy estricta y muy buena”.

La coach del equipo también agradeció los comentarios del jurado y explicó que Carda logró integrarse completamente con la academia, participando activamente en los ensayos y preparación de la presentación.

Con esta actuación, Carda y Be Yourself cerraron la jornada demostrando que la unión, disciplina y trabajo en equipo pueden convertirse en la clave para avanzar en la competencia.

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