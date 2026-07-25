¡Carda y Be Yourself se llevan la victoria! Son los mejores de la semana en Superstars

Después de una noche llena de emoción, talento y grandes presentaciones, finalmente se conoció al equipo ganador de la semana en La Gran Batalla Superstars.

El jurado determinó que Carda junto a la Academia Be Yourself fueron los encargados de llevarse el reconocimiento tras una destacada interpretación que logró convencer a los jueces.

El jurado eleva la vara de la competencia

Antes de anunciar al ganador, Tito Larenti destacó el nivel mostrado durante la gala y aseguró que esta jornada marcó un nuevo estándar dentro de la competencia.

“Esta noche para nosotros ha sido la mejor de la competencia hasta ahora. Hubo de todo en talento, pero esta será la vara a partir de ahora. No vamos a tolerar presentaciones menos”.

El jurado explicó que el equipo ganador recibiría una inmunidad por una semana, aunque aclaró que esto no significa alejarse de la competencia.

“El equipo que ha traído la mejor presentación de la semana y llevará una inmunidad de una semana es Carda y Be Yourself”.

Una semana de descanso y preparación

Con este beneficio, Carda y Be Yourself no deberán presentarse la próxima semana, lo que les permitirá descansar, fortalecer su preparación y llegar con mayor tranquilidad a su siguiente gala.

Carda celebra emocionado la victoria

Tras conocer la decisión del jurado, Carda no ocultó su felicidad y destacó el esfuerzo realizado junto a su equipo.

“Estoy feliz de verdad, no lo puedo creer. Ensayé mucho, nos esforzamos. Voy a asistir a todas las clases”.

La disciplina del equipo fue clave

La coach de Be Yourself resaltó el compromiso de todos los integrantes y agradeció el reconocimiento del jurado.

Además, felicitó a los otros equipos que participaron en la gala y destacó el nivel de exigencia de la competencia.

“Hacen un trabajo increíble. Estar aquí es difícil”.

Con este triunfo, Carda y Be Yourself se consolidan como uno de los equipos más fuertes de La Gran Batalla Superstars, demostrando que la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo pueden marcar la diferencia sobre el escenario.

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