Luto en Santa Cruz: Fallece la reconocida cantante Alenir Echeverría

La música boliviana y la cultura oriental se encuentran de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento de la reconocida cantante cruceña Alenir Echeverría. La lamentable noticia fue divulgada este viernes por la noche por su hijo, Omar Zarzar, mediante una emotiva publicación que compartió en sus redes sociales oficiales.

La despedida a un ícono del folklore

En el mensaje de despedida, el familiar expresó el profundo dolor que embarga a su entorno ante la pérdida de una figura fundamental para la música nacional.

"Hoy mi corazón llora la partida de la mujer que me dio la vida, mi inspiración y mi ejemplo de fortaleza, amor y humildad; mujer de gran talento, voz inolvidable y alma noble, que dejó huella en los escenarios y en cada vida que tocó con su música", manifestó Zarzar en su pronunciamiento.

La partida de Echeverría ha conmocionado a la ciudadanía tras consolidar una impecable trayectoria artística de 40 años dedicada a la difusión del folklore oriental. Su voz e interpretación la convirtieron en un referente indiscutible de la identidad musical cruceña, cosechando el cariño de diversas generaciones a lo largo de su carrera.

El complejo historial de salud que enfrentó

El deceso de la artista ocurre luego de permanecer varios días internada en estado crítico dentro de la unidad de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios. La intérprete ingresó de emergencia tras sufrir una severa descompensación y ser intervenida por un nódulo infeccioso en la garganta, momento en que los médicos detectaron un choque séptico que derivó en un cuadro reservado y un coma inducido.

Durante todo este proceso hospitalario, la situación de la cantante movilizó a la ciudadanía, colegas artistas y seguidores que organizaron oraciones y campañas de apoyo para la familia. El constante respaldo de la población evidenció el profundo impacto social que cosechó Echeverría, cuyo recuerdo perdurará en la historia cultural del país.

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