Tapatón entrega donación de medicamentos al Hospital Oncológico

La solidaridad de la población boliviana volvió a demostrar su poder transformador al convertir toneladas de material reciclable en una importante ayuda económica para la salud pediátrica, gracias a la pasada jornada del ‘Tapatón’. Debido a la recolección masiva de plástico, se generaron recursos financieros significativos que se complementaron con aportes empresariales para adquirir medicamentos clave.

Alivio financiero para las familias

Pediatría del Oncológico expresó su profunda gratitud señalando que “esto es una gran ayuda, más en estos tiempos tan difíciles la cuestión económica. Los padres y los niños tienen un alivio al recibir esta donación de medicamentos, insumos que son necesarios para el tratamiento de un niño con cáncer”. Esta entrega directa de insumos médicos busca aliviar la pesada carga financiera que enfrentan a diario los progenitores.

Soraya Kissen, presidenta de la Fundación ‘Tapitas por los chicos’, destacó el alcance emocional y financiero de esta entrega al recordar su propia experiencia personal, indicando que "los entiendo perfectamente porque yo he tenido una hija con cáncer y sé lo que significa día a día, minuto a minuto".

En cuanto a cifras, Kissen detalló que “han sido 9 toneladas y algo más, son cerca de 41 mil bolivianos, pero aquí hay valor de 56 mil bolivianos en medicamentos gracias a las tapitas, porque teníamos un dinero de lo que nos han ido donando otras empresas”.

Compromiso continuo hacia el futuro

Por su parte, Ma. Eugenia Terceros, gerente de RRHH de Empacar, resaltó la alianza estratégica y el valor del aporte ciudadano en cada jornada. Los organizadores confirmaron que la iniciativa regresará en diciembre e hicieron un llamado final: “Puedan, por favor, ayudarnos a recolectar las tapitas, que puede significar basura para algunos, para nosotros significa una esperanza de vida, significa un medicamento, una quimioterapia que pueda salvar la vida de nuestros niños”.

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