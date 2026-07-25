Conflicto por la premilitar en Cochabamba: Padres e hijos pernoctan en carpas exigiendo la ampliación de cupos

La tensión por el acceso al Servicio Premilitar no cesa en Cochabamba. En las últimas horas, un numeroso grupo de padres de familia y estudiantes de secundaria intensificó sus medidas de presión en las puertas de la Segunda Brigada Aérea (Base Aérea), ubicada en la zona sur de la ciudad, para exigir un incremento en los cupos de inscripción.

Bajo las consignas unísonas de "¡Queremos cupos, queremos cupos!" y "¿Cuándo? ¡Ahora!", los manifestantes instalaron un campamento improvisado en las aceras aledañas a la unidad militar. Con carpas, mantas y fogatas, varias familias pasan la noche en la intemperie a la espera de una respuesta favorable por parte del Ministerio de Defensa.

Denuncian discriminación por sistema de notas

La movilización, que tomó un carácter masivo durante la noche, incluye el despliegue de pancartas que expresan el malestar generalizado de los postulantes. Los manifestantes apuntan a que los criterios de selección aplicados restringen el derecho de los jóvenes a cumplir con este deber constitucional.

Entre los carteles que portan los jóvenes y padres de familia se leen mensajes como:

"El servicio premilitar es un derecho de todos. ¡No a la discriminación!"

"No a la discriminación por notas"

"Derechos a la igualdad y no discriminación"

"Más cupos y oportunidades para servir a la patria"

Los afectados afirman que la modalidad de priorización basada estrictamente en los promedios escolares deja de lado a una gran cantidad de estudiantes con vocación de servicio, lo cual califican como un acto segregador.

A pesar de las bajas temperaturas registradas en la zona sur cochabambina, los movilizados aseguraron que mantendrán la vigilia y el bloqueo pacífico de la acera de manera indefinida. Los padres de familia advierten que no levantarán las carpas hasta que los altos mandos de la Base Aérea o las autoridades ministeriales instalen una mesa de diálogo y viabilicen una solución técnica para ampliar las plazas de la presente gestión.

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