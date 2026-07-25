Paz designa a Zamora como ministro interino de Desarrollo Productivo, Rural y Agua

El presidente Rodrigo Paz Pereira designó al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora Liebers, como ministro interino de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. La decisión fue oficializada mediante el Decreto Presidencial N.º 5661, emitido este 24 de julio de 2026.

La designación se realiza mientras dure la ausencia del titular de esa cartera de Estado, Óscar Mario Justiniano Pinto.

Justiniano viaja a Brasil

De acuerdo con el decreto, Justiniano comunicó que se ausentará del país en misión oficial del 24 al 30 de julio para trasladarse a Brasilia, República Federativa de Brasil, donde participará en la denominada “Misión Oficial a Brasil”.

Ante esa ausencia temporal, el Órgano Ejecutivo dispuso la designación de una autoridad interina, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N.º 4857 sobre la organización del Ejecutivo.

Zamora asumirá mientras dure la ausencia

El artículo único del decreto establece la designación de Mauricio Zamora Liebers como ministro interino de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, únicamente mientras dure la ausencia del titular.

El decreto fue dado en el Palacio de Gobierno, a los 24 días del mes de julio de 2026, y lleva la firma del presidente Rodrigo Paz Pereira.

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