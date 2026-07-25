Analista cuestiona fallo a favor de exjuez Zeballos: "El poder judicial está en crisis"

La decisión de conceder detención domiciliaria al exjuez Hebert Zeballos investigado por el caso narcomaletas reavivó el debate sobre el estado de la justicia en Bolivia. Para el analista William Herrera, esta resolución es una muestra de la crisis estructural que atraviesa el Órgano Judicial.

Herrera explicó que, si bien la detención domiciliaria es una medida contemplada por la legislación, el contexto en el que se produce genera cuestionamientos. En ese sentido, destacó que el presidente del Consejo de la Magistratura haya dispuesto una investigación para establecer si la actuación del juez se ajustó a la normativa vigente.

A juicio del analista, los problemas del sistema judicial no son nuevos, pero se han profundizado con el paso de los años debido a la falta de cambios estructurales.

"No se ha hecho absolutamente nada con ninguna reforma en el Poder Judicial. Todo sigue tal cual y, en algunos casos, se ha vuelto mucho más crítico", afirmó.

Herrera sostuvo que la pérdida de credibilidad de la justicia responde a deficiencias institucionales que, según dijo, han convertido este tipo de resoluciones en hechos cada vez más recurrentes.

"El Poder Judicial anda en una crisis terrible, una crisis estructural, y este tipo de resoluciones forman parte de ese proceso de decadencia", señaló.

Asimismo, consideró que corresponde al Consejo de la Magistratura esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron irregularidades en la emisión del fallo. En ese marco, indicó que la institución tiene la responsabilidad de fiscalizar el desempeño de los jueces y garantizar la transparencia de sus actuaciones.

"Ya era para que hubiera otro tipo de resoluciones, pero no hay absolutamente nada y solamente se ha conseguido beneficiar al juez con esta medida sustitutiva", cuestionó.

El juez fue beneficiado este viernes con detención domiciliaria, luego de permanecer con detención preventiva desde el 25 de enero dentro de la investigación por el caso narcomaletas.

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