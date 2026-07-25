Un trágico accidente se registró la noche de este jueves durante las vísperas de la fiesta de Moro Moro, en Santa Cruz, luego de que un vehículo impactara contra varias personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, el hecho dejó varias personas heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. Hasta el momento no se descarta que existan víctimas fatales, aunque las autoridades aún no brindaron un reporte oficial sobre la cantidad de afectados.

Ante la emergencia, desde Vallegrande se movilizaron ambulancias que partieron con urgencia hacia Moro Moro para brindar asistencia y trasladar a los pacientes que requerían atención médica especializada a centros de salud.

Efectivos policiales y personal médico se encuentran en la zona atendiendo la emergencia y realizando las primeras investigaciones para determinar las causas del accidente. Se espera un informe oficial en las próximas horas con mayores detalles sobre lo ocurrido y el número exacto de víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play