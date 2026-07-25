Lo registraron como padre sin consultarle: Hombre afirma que exámenes de ADN son negativos, pero lo obligan a pagar pensiones  

Un informe pericial del IDIF concluyó que Flavio Ternero no es el padre biológico de una menor, tras el análisis de ADN. Sin embargo, el hombre afirma que, pese a esa prueba científica, continúa dentro de un proceso de asistencia familiar y debe seguir pagando una mensualidad.

Ternero relató que en 2022 inició una demanda de negación de paternidad para solicitar una prueba de ADN y establecer la verdad sobre el vínculo biológico.

“Se hizo la prueba de ADN en el IDIF y salió negativa. Ahí se indica claramente que yo estoy desestimado como el padre de la menor”, sostuvo.

Registro con su apellido

Según su testimonio, nunca tuvo una relación sentimental con la madre de la menor y recién tomó conocimiento del caso años después, cuando fue citado por un proceso de asistencia familiar.

Ternero indicó que la menor ya había sido registrada con su apellido y que, desde 2019, comenzó a pagar asistencia familiar.

“Yo no puedo hacerme cargo de una niña que no es mía”, afirmó, al señalar que la situación afectó su vida emocional, familiar y económica.

81 meses de pago

El entrevistado aseguró que ya lleva 81 meses pagando asistencia familiar, pese a que la prueba de ADN descartó la paternidad.

Explicó que el resultado pericial fue emitido en 2022, pero que el proceso de negación de paternidad no prosperó por temas procesales, principalmente por el plazo legal para impugnar el registro.

“Para mí realmente creo que para cualquier persona pagar 81 meses para alguien que no conoces y no corresponde es absurdo”, señaló.

Cuestiona decisión judicial

Ternero indicó que el proceso principal se encuentra en el Juzgado Noveno de Familia, donde, según su versión, se le informó que debía continuar pagando porque la menor podría verse afectada.

“El juzgado indica que debo seguir pagando la mensualidad ya que la menor va a ser afectada”, afirmó.

El caso expone un debate jurídico: en Bolivia, un examen de ADN no anula automáticamente el registro de paternidad si el proceso de impugnación no avanza o es rechazado por cuestiones procesales.

Pide que se valore la prueba

El hombre pidió que la autoridad judicial valore la prueba científica y revise su situación, al considerar que se trata de un caso de injusticia.

“Solo pido que se haga justicia, que la juez realmente vea y valore también la prueba”, manifestó.

Ternero también señaló que intentó otras vías legales, incluida la impugnación de filiación, pero afirmó que hasta ahora no logró una respuesta favorable.

Preocupación por efectos futuros

Además del aspecto económico, Ternero expresó preocupación por las consecuencias familiares y patrimoniales que podría generar mantener un registro de paternidad que, según la prueba genética, no corresponde.

Señaló que tiene esposa e hijos y que teme que el conflicto continúe afectando a su familia en el futuro.

Mira la programación en Red Uno Play