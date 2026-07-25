Enrique García plantea recuperar la institucionalidad para reactivar la economía en Bolivia

El expresidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Enrique Garcia, afirmó que la recuperación económica de Bolivia dependerá de la capacidad del Gobierno para restablecer la institucionalidad, generar confianza y adoptar decisiones económicas oportunas que permitan atraer inversiones y garantizar el ingreso de divisas.

Durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda sobre la coyuntura económica del país, García sostuvo que atraviesa una etapa de transición tras abandonar el esquema de tipo de cambio fijo, una medida que, a su juicio, era insostenible en el tiempo.

“Lo que hemos tenido es un cambio de régimen. Después de 40 años prácticamente Bolivia ha vuelto a un tipo de cambio flotante”, explicó.

El economista señaló que el incremento del dólar no debe analizarse de manera aislada, sino como consecuencia de un deterioro económico acumulado durante varios años.

“La obsesión ahora es el dólar que sube, que baja, la gasolina que sube, que baja. Todo eso es producto de una situación económica crítica, porque realmente perdimos el tren”, afirmó.

García recordó que Bolivia llegó a registrar cerca de 16.000 millones de dólares en reservas internacionales durante el auge económico de la década pasada, recursos que, según indicó, no fueron aprovechados para fortalecer la competitividad del país.

En ese contexto, consideró acertada la decisión de flexibilizar el régimen cambiario, aunque advirtió que la estabilidad dependerá de que el país vuelva a generar dólares mediante producción, exportaciones y financiamiento externo.

“El tipo de cambio responde a la oferta y la demanda. Si hay dólares se estabiliza; si no hay dólares, obviamente sube”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó el mantenimiento prolongado del tipo de cambio fijo y de los subsidios, al considerar que redujeron la competitividad de la economía boliviana.

Acuerdo con el FMI y financiamiento externo

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), García afirmó que alcanzar un acuerdo es una prioridad para recuperar la confianza de los mercados y abrir las puertas al financiamiento internacional.

“Lo indispensable es tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo no solo te da recursos; te da la seguridad de que hay reglas del juego transparentes y es un catalizador para atraer más financiamiento”, señaló.

No obstante, aclaró que los anuncios de créditos internacionales deben traducirse en proyectos concretos y técnicamente viables.

“Una cosa son las declaraciones y otra es concretar los financiamientos. Se necesitan programas, proyectos con estudios de factibilidad, procesos transparentes y buena ejecución”, enfatizó.

Insistió en que el principal problema de Bolivia no es únicamente económico, sino institucional. Añadió que el país necesita recuperar una planificación de mediano y largo plazo, definir prioridades y generar reglas estables que incentiven la inversión privada nacional y extranjera.

“La palabra más clave no es un tema de economistas; es la institucionalidad, el respeto a las leyes, la separación de poderes y la meritocracia”, remarcó.

García también hizo referencia a la necesidad de construir consensos políticos que permitan enfrentar la crisis económica. “La democracia es tener la habilidad de hacer acuerdos, ceder en muchas cosas y lograr consensos”, afirmó.

Según explicó, la estabilidad política es un elemento determinante para recuperar la credibilidad del país frente a inversionistas y organismos internacionales.

Finalmente, sostuvo que Bolivia aún está a tiempo de corregir el rumbo, siempre que las decisiones sean oportunas y exista una visión compartida entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y los distintos actores políticos.

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