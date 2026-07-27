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La gran batalla

Tres equipos vuelven a encender el escenario de La Gran Batalla Superstars

Tres equipos se enfrentarán esta noche en el escenario más grande de la televisión boliviana con un solo objetivo: convertirse en los mejores de la jornada.

Red Uno de Bolivia

27/07/2026 19:50

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Tres equipos vuelven a encender el escenario de Superstars
Santa Cruz, Bolivia

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La competencia continúa y la exigencia aumenta en La Gran Batalla Superstars. Una nueva semana comienza cargada de talento, presión y grandes presentaciones, donde cada equipo buscará sorprender al jurado y conquistar al público.

Esta semana será aún más intensa, ya que todos los participantes tendrán dos presentaciones, poniendo a prueba su preparación, disciplina y capacidad para reinventarse en cada gala.

Tres equipos llegan con todo al escenario

Este lunes, tres grandes equipos serán protagonistas de una noche llena de espectáculo:

Oriana Arredondo junto a Elite Dance, quienes buscarán demostrar nuevamente su elegancia, seguridad y crecimiento dentro de la competencia.

Carlos Marquina junto a Stetic Dance, preparados para llevar toda su energía y una nueva propuesta sobre el escenario.

Daniel Pesce junto a Idols Dance, quienes llegan dispuestos a sorprender con un despliegue lleno de talento y puesta en escena.

Cada presentación será una nueva oportunidad para destacar y acercarse al objetivo de convertirse en el mejor equipo de la semana.

Un beneficio que cambia la competencia

La semana pasada, Carda junto a Be Yourself logró conquistar al jurado con una presentación que fue considerada la mejor de la gala.

Gracias a este reconocimiento, el equipo obtuvo un importante beneficio: inmunidad durante esta semana, por lo que no tendrá que presentarse ni estará en riesgo de eliminación.

Su triunfo dejó la vara muy alta y ahora los demás equipos llegan con el desafío de superar ese nivel de competencia.

Una noche que promete emociones

Con nuevas coreografías, desafíos y mucho talento, La Gran Batalla Superstars vuelve a encender el escenario para una semana donde cada detalle puede marcar la diferencia.

No te pierdas una nueva gala llena de música, baile y emoción.

  • Hoy a las 20:45 horas
  • Solo por la señal de Red Uno

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