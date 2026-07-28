El público toma el control: inicia una nueva ronda de competencia en Superstars

La emoción continúa en La Gran Batalla Superstars, donde una nueva semana de competencia llega cargada de música, desafíos y grandes presentaciones.

Los participantes volverán a subir al escenario para demostrar su talento en dos temáticas diferentes, poniendo a prueba su capacidad vocal, interpretación y conexión con el público.

El público eligió el primer desafío

En esta primera ronda, los competidores deberán interpretar canciones de artistas que fueron sugeridos por el público a través de comentarios y votaciones en redes sociales.

Ahora, los participantes tendrán el desafío de meterse en la piel de grandes figuras de la música y conquistar a quienes siguen cada gala.

Una semana con doble oportunidad

Hasta este miércoles se elegirá al mejor de la semana, mientras que el día jueves se conocerá al segundo participante o equipo destacado.

Los dos mejores tendrán la oportunidad de competir por un importante beneficio el próximo lunes, una recompensa que todos buscan dentro de la competencia.

Carda y Be Yourself mantienen su ventaja

Tras convertirse en los ganadores de la semana pasada, Carda y la academia Be Yourself cuentan con un beneficio especial, por lo que no tendrán que presentarse durante esta nueva jornada de competencia.

Su triunfo anterior dejó la vara muy alta y ahora los demás participantes llegan con el objetivo de superarlos.

¡El público tiene la decisión!

Durante esta primera temática de lunes y martes, será el público quien tenga la última palabra para elegir al mejor de la jornada.

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